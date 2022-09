Inter | avvio no | Inzaghi obbligato a trovare soluzioni

(Di martedì 20 settembre 2022) Prima pausa Nazionali della stagione per la Serie A e tempo dei primi bilanci al termine del tour de force cominciato a Ferragosto. Per l’di Simonesono tanti i temi su cui ragionare, a partire dalla classifica, che mostra impietosa come i nerazzurri siano, fra le big, la peggiore dopo la Juve. I 12 punti accumulati dai nerazzurri nelle prime 7 uscite sono troppo pochi per chi, poco più di un mese fa, veniva incluso a pieno titolo nella lotta scudetto, forte di un mercato intelligente che aveva rinforzato una squadra già competitiva e reduce da un secondo posto in campionato. Le prestazioni in Champions League, poi, non aiutano a rendere meno amaro questo primo mese di calcio ai tifosi nerazzurri, che iniziano a perdere fiducia nel tecnico piacentino. I numeri dell’dell’Come detto, 12 i ...

Certo, ci sono squadre come l'che se la passano peggio, con 11 reti incassate in 7 giornate, ma anche i rossoneri non stanno di certo vivendo undi stagione tranquillo dalle parti di ...Non sono state proprio il massimo le prime giornate di Roma ,e Juventus . I giallorossi, che hanno collezionato 13 punti, dopo un ottimo, hanno ottenuto solo 3 punti nelle ultime tre ...«Questo avvio è una sorpresa. Chiaramente non accade tutti i giorni, a una squadra come l'Udinese, di vincere 5 sfide di fila. Può essere prevedibile per altri club, non per noi. Scudetto Non ci pens ...L'hashtag #Inzaghiout è diventato virale tra i tifosi nerazzurri che chiedono alla società l'esonero del tecnico piacentino ...