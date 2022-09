In rialzo i rendimenti dei titoli di Stato europei. Btp al 4,2%, massimo dal 2013 (Di martedì 20 settembre 2022) Il rendimento del Btp a dieci anni ha raggiunto il 4,2%, sui massimi dal 2013 e con un incremento di 11 punti base (+ 0,11%) rispetto alla chiusura di ieri. Il rialzo dei rendimenti coinvolge tutti i titoli di Stato dell’area euro. Il bund tedesco paga l’1,93% (+ 14 punti), il decennale francese il 2,48% (+ 14 punti), un bond spagnolo il 3,08% (14 punti). Nessuna specificità italiana quindi ma una generalizzata reazione alle prospettive di nuovi rialzi dei tassi di interesse da parte della Banca centrale europea. Lo spread, ossia la differenza di rendimento tra titoli italiani e tedeschi rimane stabile intorno ai 227 punti basi. Negli ultimi giorni sono giunti diversi inviti da parte di membri del consiglio direttivo della Bce per un’azione decisa sui tassi per contrastare la corsa ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 20 settembre 2022) Il rendimento del Btp a dieci anni ha raggiunto il 4,2%, sui massimi dale con un incremento di 11 punti base (+ 0,11%) rispetto alla chiusura di ieri. Ildeicoinvolge tutti ididell’area euro. Il bund tedesco paga l’1,93% (+ 14 punti), il decennale francese il 2,48% (+ 14 punti), un bond spagnolo il 3,08% (14 punti). Nessuna specificità italiana quindi ma una generalizzata reazione alle prospettive di nuovi rialzi dei tassi di interesse da parte della Banca centrale europea. Lo spread, ossia la differenza di rendimento traitaliani e tedeschi rimane stabile intorno ai 227 punti basi. Negli ultimi giorni sono giunti diversi inviti da parte di membri del consiglio direttivo della Bce per un’azione decisa sui tassi per contrastare la corsa ...

