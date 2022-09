“Ho speranza di portare a termine una gravidanza?” (Di martedì 20 settembre 2022) Buongiorno e complimenti per servizio. Avrei un quesito un po’ particolare. Ho 38 anni e già 3 figli sani, alla ricerca del quarto sono andata incontro a ben tre aborti consecutivi: il primo alla 12esima settimana, il secondo con un uovo chiaro e il terzo alla quattordicesima settimana a causa di una probabile anomalia cromosomica (così era riportato sull’istologico). Fino all’aborto di questa ultima gravidanza avevo assunto cardioaspirina. Sia io che mio marito abbiamo fatto tutti gli esami per la poliabortività (pannello 15 mutazioni, cariotipo, isteroscopia diagnostica, valori tiroidei, Ana, ENA e Lac, spermiogramma) tutto nella norma, tranne MTHFR C677T-PRESENTE IN ETEROZIGOSI, AGT T/T : PRESENTE IN OMOZIGOSI e gli anticorpi anti cardiolipina Igm lievemente alti. Il mio ginecologo non trova una spiegazione “logica”, a parte la mia età. Il mio endocrinologo mi ... Leggi su gravidanzaonline (Di martedì 20 settembre 2022) Buongiorno e complimenti per servizio. Avrei un quesito un po’ particolare. Ho 38 anni e già 3 figli sani, alla ricerca del quarto sono andata incontro a ben tre aborti consecutivi: il primo alla 12esima settimana, il secondo con un uovo chiaro e il terzo alla quattordicesima settimana a causa di una probabile anomalia cromosomica (così era riportato sull’istologico). Fino all’aborto di questa ultimaavevo assunto cardioaspirina. Sia io che mio marito abbiamo fatto tutti gli esami per la poliabortività (pannello 15 mutazioni, cariotipo, isteroscopia diagnostica, valori tiroidei, Ana, ENA e Lac, spermiogramma) tutto nella norma, tranne MTHFR C677T-PRESENTE IN ETEROZIGOSI, AGT T/T : PRESENTE IN OMOZIGOSI e gli anticorpi anti cardiolipina Igm lievemente alti. Il mio ginecologo non trova una spiegazione “logica”, a parte la mia età. Il mio endocrinologo mi ...

