Guerra in Ucraina, Erdogan: "Putin adesso vuole la pace" Il presidente turco Erdogan si dice persuaso che la Russia voglia una "rapida pace" in Ucraina. Il 'sultano' ha incontrato Putin in Uzbekistan mentre si stanno per compiere 7 mesi dall'invasione delle truppe di Mosca che avrebbe dovuto travolgere in pochi giorni Zelensky e i suoi ministri. Recep Tayyip Erdogan è intervenuto sul tema della Guerra in Ucraina in un'intervista alla tv americana Pbs. Parole significative quelle del presidente turco che il quotidiano inglese The Guardian ha ripreso e rilanciato. Secondo Erdogan l'obiettivo di Putin è di "porre fine a questa battaglia con la pace." Foto Ansa/Epa Alexandr Demyanchuk"In Uzbekistan mi sono incontrato con il presidente Putin e abbiamo avuto

