MassimoChiaram7 : RT @LaNotiziaTweet: Ucraina, morto il foreign fighters italiano: Giorgio Galli aveva solo 27 anni. Combatteva con la Legione internazionale… - OvileItalia : RT @LaNotiziaTweet: Ucraina, morto il foreign fighters italiano: Giorgio Galli aveva solo 27 anni. Combatteva con la Legione internazionale… - telodogratis : Foreign fighters italiano morto a 27 anni in Ucraina - ZzuCicciu : RT @LaNotiziaTweet: Ucraina, morto il foreign fighters italiano: Giorgio Galli aveva solo 27 anni. Combatteva con la Legione internazionale… - fanpage : Un ragazzo di 27 anni, Benjamin Giorgio Galli, partito alla volta dell'Ucraina come foreign fighters, sarebbe rimas… -

Kevin Chiappalone è il primo fighter italiano indagato Dalla 'bella morte' al ritorno in Italia, Ivan Vavassori lascia l'Ucraina: 'Voglio riprendere la mia vita' Chi sono i italiani in Ucraina: chi sono e per chi La conferma della morte del foreign fighters italiano è arrivata direttamente dai genitori, a Kiev per ritirare la salma (Adnkronos) – Un foreign fighter italiano di 27 anni, Benjamin Giorgio Galli, è morto in Ucraina dove stava combattendo con la Legione Internazionale di difesa contro l'esercito russo. Galli era ori