E’ già Ginevra Lamborghini show al GF VIP 7 | sente puzza dal bagno e invita un vippone a farsi una lavanda

Leggi su ultimenotizieflash

(Di martedì 20 settembre 2022) Passano gli anni ma nella casa del Grande Fratello VIP continua a esserci una costante: un solo( oltre a 4 fornelli in cucina per 25 persone, così per ricordarlo). E che unsenza finestre possa provocare sin da subito malcontento è una cosa anche parecchio chiara. E’ successo già ieri sera, poche ore dopo la fine della diretta del Grande Fratello VIP 7. Mentre i vipponi si cambiavano, mettendo via gli eleganti abiti della serata, c’era qualcuno che ha preso la via dele che probabilmente, anche a causa della tensione post puntata, ha avuto bisogno dei suoi tempi per i bisognini. Peccato però che abbia scatenato una piccola crisi in. Crisi si fa per dire, perchè la sorella di Elettra ha già messo in chiaro che non si può andare ine fare ...