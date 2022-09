Come allena Sottil, e la sua Udinese nata a Siracusa (Di martedì 20 settembre 2022) Non perderti le Newsletter di Gazzetta PROVALE SUBITO Abbonati, puoi disdire quando vuoi. L'offerta scade tra Giorni : Ore : Minuti : Secondi Sei già abbonato? Accedi L'offerta scade tra Giorni : Ore ... Leggi su gazzetta (Di martedì 20 settembre 2022) Non perderti le Newsletter di Gazzetta PROVALE SUBITO Abbonati, puoi disdire quando vuoi. L'offerta scade tra Giorni : Ore : Minuti : Secondi Sei già abbonato? Accedi L'offerta scade tra Giorni : Ore ...

tancredipalmeri : Sapete, tra i tanti motivi, perché Allegri non allena all’estero? Perché alla prima partita che gioca così - ho de… - daus28762108 : @noianononhodet1 @Mikfinoallafine Credo che gli esoneri siano così veloci al giorno d'oggi che tutti possono metter… - MirkoPolverino : @Mary90792655 Da quello che dice e da come non allena la squadra direi di sì...Ah non so se hai letto l Intervista… - sportli26181512 : Come allena Sottil, e la sua Udinese nata a Siracusa: Come allena Sottil, e quell’Udinese che pare... il Siracusa… - IlMadao : RT @Gazzetta_it: Come allena Sottil, e la sua Udinese nata a Siracusa #SerieA -