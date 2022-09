sportli26181512 : Celta Vigo, Iago Aspas: 'La Spagna non mi considera, fa male. Voglio pensare questo...': L'attaccante del Celta Vig… - ValNap1926 : @Torrenapoli1 Il suo Celta Vigo fece un campionario enorme. In quella squadra il nome più gettonato era il suo. Nn… - PaweSzlek : Messi vs Celta Vigo - BattAlb : @loca_acm Lascia stare Iniesta ma Lobotka è fortissimo e sono milanista. È arrivato tardi, ma il talento si vedeva… - MishelNishku10 : @Psi0_ Lobotka preso dal Celta Vigo. Su benna sono totalmente d'accordo. Oggi giorno sento ancora bennacess. -

Calciomercato.com

L'attaccante delAspas si è sfogato in merito alla mancata convocazione in Nazionale L'attaccante spagnolo delIago Aspas, in una intervista a El Larguero, si è sfogato in merito alla mancata ...... ma sono caduti in casa contro il Villarreal; poi un pareggio a San Sebastian contro la Real Sociedad ed infine il roboante successo per 4 - 1 contro ilnell'ultima giornata. Contrastanti ... Celta Vigo, Iago Aspas: 'La Spagna non mi considera, fa male. Voglio pensare questo...' Lobotka, perno del Napoli, ha parlato del primato sia in Europa che in Italia del Napoli. Inoltre ha commentato le caratteristiche di Calzona ...L’attaccante del Celta Vigo Aspas si è sfogato in merito alla mancata convocazione in Nazionale L’attaccante spagnolo del Celta Vigo Iago ...