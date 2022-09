Calcio: Inghilterra, ct Southgate chiama Henderson al posto di Phillips (Di martedì 20 settembre 2022) Londra, 20 set. - (Adnkronos) - Per le partite di Nations League contro Italia e Germania il ct dell'Inghilterra Gareth Southgate potrà contare anche su Jordan Henderson. Dopo l'infortunio alla spalla occorso a Kalvin Phillips, inizialmente convocato, il ct inglese ha deciso di chiamare il centrocampista del Liverpool al posto di quello del Manchester City. Lo stesso Henderson è reduce da un infortunio, ma negli ultimi giorni è rimasto in contatto con la nazionale e ha fatto progressi convincendo Southgate a chiamarlo. Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 20 settembre 2022) Londra, 20 set. - (Adnkronos) - Per le partite di Nations League contro Italia e Germania il ct dell'Garethpotrà contare anche su Jordan. Dopo l'infortunio alla spalla occorso a Kalvin, inizialmente convocato, il ct inglese ha deciso dire il centrocampista del Liverpool aldi quello del Manchester City. Lo stessoè reduce da un infortunio, ma negli ultimi giorni è rimasto in contatto con la nazionale e ha fatto progressi convincendorlo.

M_MAEW_ : RT @sportli26181512: #Italia, Mancini studia la tattica anti-Inghilterra: provati il 4-3-3 e il 3-5-2: Azzurri a lavoro in vista del match… - Mikfinoallafine : @noianononhodet1 se conosco il calcio so che uno che nn fa spettacolo non puo' allenare in Inghilterra per esempio - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: DALL'INGHILTERRA - Jorginho, contratto in scadenza con il Chelsea: Barcellona pronto all'assalto - susydigennaro : RT @napolimagazine: DALL'INGHILTERRA - Jorginho, contratto in scadenza con il Chelsea: Barcellona pronto all'assalto - petrazzuolo : RT @napolimagazine: DALL'INGHILTERRA - Jorginho, contratto in scadenza con il Chelsea: Barcellona pronto all'assalto -