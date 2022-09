Bonus 200 euro autonomi, slittano le domande: click day dopo il 26 settembre (Di martedì 20 settembre 2022) dopo la firma del ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Andrea Orlando, e la registrazione alla Corte dei Conti, il Decreto attuativo che contenente le regole per accedere al Bonus 200 euro per i lavoratori autonomi sta tardando la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Per questo motivo l’Adepp, l’Associazione degli Enti previdenziali privati, ha informato che l’avvio della finestra temporale per la presentazione delle domande, inizialmente prevista per il 20 settembre, slitta a non prima del 26 settembre. Inoltre, fa sapere sempre l’Associazione in un comunicato stampa, le Casse private sono pronte ad aggiornare la procedura per la richiesta del Bonus dopo le modifiche arrivate con il Decreto Aiuti ter. All’interno del nuovo ... Leggi su leggioggi (Di martedì 20 settembre 2022)la firma del ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Andrea Orlando, e la registrazione alla Corte dei Conti, il Decreto attuativo che contenente le regole per accedere al200per i lavoratorista tardando la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Per questo motivo l’Adepp, l’Associazione degli Enti previdenziali privati, ha informato che l’avvio della finestra temporale per la presentazione delle, inizialmente prevista per il 20, slitta a non prima del 26. Inoltre, fa sapere sempre l’Associazione in un comunicato stampa, le Casse private sono pronte ad aggiornare la procedura per la richiesta delle modifiche arrivate con il Decreto Aiuti ter. All’interno del nuovo ...

