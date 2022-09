Avatar senza Madonna non sarebbe stato realizzato: la curiosa ispirazione (Di martedì 20 settembre 2022) Il binomio Madonna-cinema non è sempre stato fortunato, se non in alcune occasioni: Avatar è sicuramente una di queste. L’influenza della Regina del Pop si sarebbe rivelata essenziale per James Cameron e Jon Landau, produttore del kolossal di fantascienza: ecco in che modo. In attesa dell’uscita del secondo capitolo, nelle sale cinematografiche tornerà nuovamente il primo volume di Avatar. Il kolossal del 2009 (e il relativo sequel), che mantiene il primato di film con il maggior incasso nella storia del cinema, non sarebbe stato possibile, tuttavia, senza la curiosa influenza di Madonna. A svelare l’inaspettato debito del regista James Cameron nei confronti della Regina del Pop ci ha pensato il produttore Jon Landau, ... Leggi su velvetmag (Di martedì 20 settembre 2022) Il binomio-cinema non è semprefortunato, se non in alcune occasioni:è sicuramente una di queste. L’influenza della Regina del Pop sirivelata essenziale per James Cameron e Jon Landau, produttore del kolossal di fantascienza: ecco in che modo. In attesa dell’uscita del secondo capitolo, nelle sale cinematografiche tornerà nuovamente il primo volume di. Il kolossal del 2009 (e il relativo sequel), che mantiene il primato di film con il maggior incasso nella storia del cinema, nonpossibile, tuttavia,lainfluenza di. A svelare l’inaspettato debito del regista James Cameron nei confronti della Regina del Pop ci ha pensato il produttore Jon Landau, ...

