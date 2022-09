Ultime Notizie – Sostenibilità | Ferrari Acquedotto Fiora | “Da contest Acea sviluppo idee per transizione”

(Di lunedì 19 settembre 2022) “I, come questo ideato da, sono momenti di approfondimento che toccano i grandi temi legati all’ambiente: dal riuso, alla depurazione fino allapiù in generale. Da queste occasioni si sviluppanoche vengono messe al servizio di tutti i territori dove il gruppoè presente. Stiamo cercando di gettare le basi per quello che sarà il futuro delle prossime generazioni con un’attenzione all’ambiente, allae soprattutto a quellaecologica ed energetica che ormai è all’attenzione di tutti”. Lo ha dichiarato Piero, amministratore delegato dell’del, a margine dell’evento di premiazione dei progetti ideati dalle società del gruppo per lo ...

CarloCalenda : Nelle ultime settimane la stampa diventerà sempre più partigiana. Questa è @repubblica oggi. Eppure ieri migliaia d… - enpaonlus : Cagnolina abbandonata in strada, Lala: “randagismo non si combatte con il silenzio” Quando anche l’Assessore dichia… - Corriere : 007 Usa: «Dalla Russia oltre 300 milioni di dollari a partiti, dirigenti e politici di 20 Paesi» - junews24com : Di Maria Allegri, spunta il retroscena: «Rapporto già sfilacciato, ora...» - - xiana44698880 : RT @ramicler: pinocchio Elezioni politiche 2022, ultime notizie | Salvini a Pontida: «Togliamo il canone Rai» -

Il Sole 24 ORE

'Mio figlio non si arrende: è andato a cercare Mattia' dice gentile la nonna del bimbo di otto anni , scomparso nella sera dell'apocalisse di fango dopo avere cenato con i nonni e il padre Tiziano ...Il servizio meteorologico della Regione ha sottovalutato la perturbazione atmosferica che giovedì notte ha flagellato la zona di , causando un' in cui sono morte undici persone e altre due sono ancora ... Coronavirus ultime notizie. In Italia 12.082 nuovi casi (-1,9% in una settimana) e 32 vittime Con un look pazzesco e la sua sensualità da vendere Annalisa infiamma subito il web, il top che indossa è striminzito e lascia intravedere le 'bocce'.SITUAZIONE. Il vortice scandinavo responsabile dell'irruzione fredda della scorsa settimana si allontanerà gradualmente verso la Russia, ma avrà ormai lasciato il segno sull'Italia. Le temperature han ...