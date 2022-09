Ultime Notizie Roma del 19-09-2022 ore 12:10 (Di lunedì 19 settembre 2022) Romadailynews radiogiornale Ben ritrovati all’ascolto dalla redazione da parte di Francesco Oggi è il giorno dei funerali solenni di Elisabetta II nell’abbazia di Westminster subito dopo sarà sepolta nel castello di Windsor chiuso l’accesso alla coda per renderle omaggio il Regno Unito è sprofondato ieri in un minuto di silenzio Nazionale alle 20 memoria di Elisabetta coronamento di 4 giorni di Omaggio Popolare ininterrotto al feretro della regina dei Record esposto nella Will Smith era ora di Londra in serata Riccardo III offerto ricevimento ai capi di Stato di tutto il mondo da biden a matrella a corsi per rendere omaggio alla madre morta a 96 anni Giorgia Meloni torna a parlare delle contestazioni suoi comizi ieri da Caserta annunciato che avrebbe chiamato il Ministro dell’Interno Luciana lamorgese che ha detto Evidentemente non sa fare il suo lavoro perché le ... Leggi su romadailynews (Di lunedì 19 settembre 2022)dailynews radiogiornale Ben ritrovati all’ascolto dalla redazione da parte di Francesco Oggi è il giorno dei funerali solenni di Elisabetta II nell’abbazia di Westminster subito dopo sarà sepolta nel castello di Windsor chiuso l’accesso alla coda per renderle omaggio il Regno Unito è sprofondato ieri in un minuto di silenzio Nazionale alle 20 memoria di Elisabetta coronamento di 4 giorni di Omaggio Popolare ininterrotto al feretro della regina dei Record esposto nella Will Smith era ora di Londra in serata Riccardo III offerto ricevimento ai capi di Stato di tutto il mondo da biden a matrella a corsi per rendere omaggio alla madre morta a 96 anni Giorgia Meloni torna a parlare delle contestazioni suoi comizi ieri da Caserta annunciato che avrebbe chiamato il Ministro dell’Interno Luciana lamorgese che ha detto Evidentemente non sa fare il suo lavoro perché le ...

