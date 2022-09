Tennis, Ivan Ljubicic: “Roger Federer aveva problemi fisici già nella finale di Wimbledon 2019” (Di lunedì 19 settembre 2022) Mancano pochi giorni e la impareggiabile carriera nel Tennis di Roger Federer sarà ufficialmente conclusa. Il fuoriclasse elvetico, come ampiamente annunciato, darà l’addio al termine della Laver Cup, anche se per colpa di ben 3 operazioni assortite alle ginocchia sono ormai due anni e mezzo che non ha avuto modo di calcare un campo da Tennis. Un durissimo colpo al morale di “King Roger”, che ha stretto i denti e le ha provate tutte per tornare di nuovo a giocare, ma il suo fisico lo ha costretto ad alzare bandiera bianca. 20 titoli del Grande Slam hanno condito una carriera letteralmente stellare, con una classe e uno stile di gioco che, unanimemente, lo hanno subito eletto a leggenda di questo sport. Il suo percorso nel Tennis è stato particolare, con una partenza lenta, una ... Leggi su oasport (Di lunedì 19 settembre 2022) Mancano pochi giorni e la impareggiabile carriera neldisarà ufficialmente conclusa. Il fuoriclasse elvetico, come ampiamente annunciato, darà l’addio al termine della Laver Cup, anche se per colpa di ben 3 operazioni assortite alle ginocchia sono ormai due anni e mezzo che non ha avuto modo di calcare un campo da. Un durissimo colpo al morale di “King”, che ha stretto i denti e le ha provate tutte per tornare di nuovo a giocare, ma il suo fisico lo ha costretto ad alzare bandiera bianca. 20 titoli del Grande Slam hanno condito una carriera letteralmente stellare, con una classe e uno stile di gioco che, unanimemente, lo hanno subito eletto a leggenda di questo sport. Il suo percorso nelè stato particolare, con una partenza lenta, una ...

