Sembra che non sappiano mai cosa fare: sono i segni più inetti! (Di lunedì 19 settembre 2022) Avresti mai pensato che, prima o poi, ti sarebbe stato svelato perché quella collega non sa fare niente? Si trova nella classifica dei segni zodiacali più inetti! Dobbiamo ammetterlo: ci sono persone, al mondo, che Sembra non sappiano proprio fare nulla. Magari mettono in pratica la filosofia di Paris Hilton che sosteneva di fare sempre L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it Leggi su chedonna (Di lunedì 19 settembre 2022) Avresti mai pensato che, prima o poi, ti sarebbe stato svelato perché quella collega non saniente? Si trova nella classifica deizodiacali piùDobbiamo ammetterlo: cipersone, al mondo, chenonproprionulla. Magari mettono in pratica la filosofia di Paris Hilton che sosteneva disempre L'articolo è stato pubblicato prima sul sito www.chedonna.it

FiorinoLuca : Dopo questa gomitata di Di Maria mi sembra abbastanza evidente che qualcuno stia remando contro. Primo tempo di una pochezza disarmante. - GoalItalia : 'Un leader anche se sembra che abbia 12 anni, bravo come su FIFA' Dybala visto da Abraham ?? - AndreaOrlandosp : Ieri Renzi ha detto 'il PD si dividerà tra quelli che inseguiranno il Movimento Cinque Stelle e quelli che inseguir… - Heautontimoru15 : @ninoBertolino Ma no. Questi i numeri di ieri. Non è detto che non cambi, ma la gente sembra aver capito - Truciolo_Roll : RT @Fert_Nef: Si dovrebbe vivere di inizi. È tutto così bello e nitido all'inizio. Cammini ad un paio di metri da terra, non fai che sorrid… -