Salzano | “Grazie Borrelli | una speranza per le carceri”

(Di lunedì 19 settembre 2022) Donatoal Procuratore della Repubblica di Salerno, ha ragione da vendere quando afferma: “il carcere è una discarica sociale”. Purtroppo da decenni, mica da oggi o da ieri, detenuti e detenenti sono condannati alla stessa infame detenzione illegale. Gran parte dei Tribunali inadempienti dal 1975 (legge ordinamento penitenziario) per la mancata costituzione del “Consiglio di aiuto sociale” (CAS). Da anni la capienza illegale si concretizza quale criticità cronica: tossicodipendenti, disabili psichici e psichiatrici, malati cronici, migranti e poveri cristi. Questa parte del carcere deve essere in parte da subito strutturalmente svuotata, popolata da anime in pena come in un girone dantesco, persone che non dovrebbero proprio essere lì, hanno urgente bisogno di un trattamento specifico e differenziato, ma soprattutto immediato ...