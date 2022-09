"Per farlo esonerare?". Allegri, il clamoroso sospetto sui giocatori: Juve, cos'hanno notato a Monza (Di lunedì 19 settembre 2022) È uno dei peggiori avvii della storia. In casa Juve, la sconfitta contro il Monza ha aggravato un umore già di per sé fragile. Ci ha pensato l'ex Raffaele Palladino stavolta a sconfiggere la Vecchia Signora, alla guida della squadra da soli cinque giorni, come mercoledì scorso aveva fatto il Benfica di Roger Schmidt. Per la squadra di Max Allegri nove partite, compresa la Champions, e tre sconfitte, una in più delle vittorie che rimangono, appunto due. Non c'è stato giorno in cui la Juve non abbia sofferto, a parte il debutto contro il Sassuolo. Contro la Salernitana, al netto del Var, Madama ha patito le pene dell'inferno. Allegri, peggio senza fine. Giusto pensare all'esonero? - Su La Repubblica, Maurizio Crosetti parla di ciclo finito. Di una squadra tornata normale e che non avrà modo ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 19 settembre 2022) È uno dei peggiori avvii della storia. In casa, la sconfitta contro ilha aggravato un umore già di per sé fragile. Ci ha pensato l'ex Raffaele Palladino stavolta a sconfiggere la Vecchia Signora, alla guida della squadra da soli cinque giorni, come mercoledì scorso aveva fatto il Benfica di Roger Schmidt. Per la squadra di Maxnove partite, compresa la Champions, e tre sconfitte, una in più delle vittorie che rimangono, appunto due. Non c'è stato giorno in cui lanon abbia sofferto, a parte il debutto contro il Sassuolo. Contro la Salernitana, al netto del Var, Madama ha patito le pene dell'inferno., peggio senza fine. Giusto pensare all'esonero? - Su La Repubblica, Maurizio Crosetti parla di ciclo finito. Di una squadra tornata normale e che non avrà modo ...

