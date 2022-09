Pamela Prati, la storia con Mark Caltagirone: “Ho subito una truffa affettiva crudele” (Di lunedì 19 settembre 2022) Pamela Prati è stata protagonista della cronaca rosa per via della presunta relazione con Mark Caltagirone, divenuta un caso di caratura nazionale per mesi a causa dei diversi capovolgimenti di fronte nell’intricata storia arrivata a conquistare la prima serata in tv. Stasera la showgirl sarda sarà tra i concorrenti che calcheranno la porta rossa della casa del Grande Fratello Vip, stasera a partire dalle 21:40 su Canale 5. Nei primi mesi del 2019, la primadonna del Bagaglino annuncia durante un’intervista realizzata da Mara Venier nel corso di “Domenica In” di essere innamoratissima di un tale Mark Caltagirone, un facoltoso 54enne romano di professione imprenditore e di aver preso in adozione due bambini Sebastian di undici anni e Rebecca di sei. Nei mesi ... Leggi su metropolitanmagazine (Di lunedì 19 settembre 2022)è stata protagonista della cronaca rosa per via della presunta relazione con, divenuta un caso di caratura nazionale per mesi a causa dei diversi capovolgimenti di fronte nell’intricataarrivata a conquistare la prima serata in tv. Stasera la showgirl sarda sarà tra i concorrenti che calcheranno la porta rossa della casa del Grande Fratello Vip, stasera a partire dalle 21:40 su Canale 5. Nei primi mesi del 2019, la primadonna del Bagaglino annuncia durante un’intervista realizzata da Mara Venier nel corso di “Domenica In” di essere innamoratissima di un tale, un facoltoso 54enne romano di professione imprenditore e di aver preso in adozione due bambini Sebastian di undici anni e Rebecca di sei. Nei mesi ...

