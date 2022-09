Meloni si scaglia contro il governo per le contestazioni ai suoi comizi (Di lunedì 19 settembre 2022) - Per la leader di FdI in nessuna democrazia evoluta l'unica opposizione al governo è oggetto di sistematici attacchi da parte di ministri, cariche istituzionali e grandi ... Leggi su tg.la7 (Di lunedì 19 settembre 2022) - Per la leader di FdI in nessuna democrazia evoluta l'unica opposizione alè oggetto di sistematici attacchi da parte di ministri, cariche istituzionali e grandi ...

VeraNotizia : 'Vuoto programmatico'. L'attacco dalla Francia radical chic al centrodestra Le Monde si scaglia contro la campagna… - susy962 : @maurorizzi_mr No no chi si scaglia contro la Meloni sa benissimo che il concetto è questo ma a loro fa comodo non… - MusarraVittorio : @amendolaenzo, Non capisco come mai il suo segretario del pd tutti i santi giorni, si scaglia contro la Meloni anzi… - michele101175 : @alessandrop543 @MadameA02 Certo che è così. Solo chi è in malafede o fa il tifo a prescindere si scaglia contro la… - ilgiornale : In un'intervista a L'Espresso la presidente di Famiglie Arcobaleno, Alessia Crocini, si scaglia contro la leader di… -