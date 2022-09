M5s: Conte a Genova vede Grillo, con cuore e coraggio (Di lunedì 19 settembre 2022) "A Genova ne approfitto per un rapido saluto a Beppe. Con cuore e coraggio sempre #dallapartegiusta". Lo scrive su Facebook il leader M5s Giuseppe Conte postando una foto insieme a Grillo mentre di ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 19 settembre 2022) "Ane approfitto per un rapido saluto a Beppe. Consempre #dallapartegiusta". Lo scrive su Facebook il leader M5s Giuseppepostando una foto insieme amentre di ...

davidefaraone : I ragazzi del sud dovrebbero citare #Conte per danni. Lo stereotipo del meridionale nullafacente, prima cavalcato d… - marcodimaio : L’invito in stile mafioso di #Conte a @matteorenzi (‘venga senza scorta a Palermo') denota una visione violenta e g… - DantiNicola : Il professor #Conte, arrivato a Palazzo Chigi con la pochette, è ormai il perfetto leader populista per stile, cont… - Dadanna4 : RT @jontargetti: Narrazione di #Conte, secondo cui #Bonus110 avrebbe rilanciato edilizia, è la fotografia perfetta del #M5S 1. Ha drogato… - dima995 : RT @jontargetti: Narrazione di #Conte, secondo cui #Bonus110 avrebbe rilanciato edilizia, è la fotografia perfetta del #M5S 1. Ha drogato… -