L’Udinese vola in campionato | rivelazioni in diretta di Pozzo su Sottil!

Il momento d'oro delL'Udinese continua e sembra ritornare come ai tempi di Di Natale, Sanchez e Benatia (per citarne alcuni), quando ancora non c'era la Dacia Arena, ma allo stadio Friuli suonava anche la melodia della Champions League. Udinese Sottil Inter Merito del patron Giampaolo Pozzo che ha saputo bene su chi puntare e affidarsi a un uomo che sta letteralmente sorprendendo tutti dopo aver dato una lezione alla Roma e poi ieri all'Inter: Andrea Sottil. Merito anche del ds Marino con la sua campagna acquisti. Non sono mancati i complimenti, ma intanto Pozzo a Sportitalia risponde alle domande in studio e si gode il magic moment dei bianconeri friuliani, una delle sorprese dell'alta classifica. <La determinazione e la grinta, la voglia di fare risultati, questo c'è nella natura dei nostri giocatori> inizia così ...

