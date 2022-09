LIVE Canottaggio, Mondiali 2022 in DIRETTA: bene i quattro di coppia pesi leggeri! (Di lunedì 19 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 11:31 E’ il momento della seconda ed ultima batteria del quattro con PR3 misto. In acqua gli equipaggi di Messico, Australia, Francia e Spagna. 11.28 In finale la Gran Bretagna in 7’14?84, Italia terza in 7’27?61, ai ripescaggi. 11.24 Nella prima batteria del quattro con PR3 misto l’Italia è terza a metà gara. 11.23 Nella preliminary race del quattro di coppia pesi leggeri femminile con Giulia Mignemi, Ilaria Corazza, Silvia Crosio ed Arianna Noseda, l’Italia vince in 6’47?54 la gara a due con gli USA (7’05?20). Tutti in finale! 11.21 In gara Gran Bretagna, USA, Germania ed Italia. La prima in finale, le altre ai ripescaggi. 11.20 Parte intanto la prima batteria del quattro con PR3 misto di Luca Conti, Tommaso ... Leggi su oasport (Di lunedì 19 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11:31 E’ il momento della seconda ed ultima batteria delcon PR3 misto. In acqua gli equipaggi di Messico, Australia, Francia e Spagna. 11.28 In finale la Gran Bretagna in 7’14?84, Italia terza in 7’27?61, ai ripescaggi. 11.24 Nella prima batteria delcon PR3 misto l’Italia è terza a metà gara. 11.23 Nella preliminary race deldileggeri femminile con Giulia Mignemi, Ilaria Corazza, Silvia Crosio ed Arianna Noseda, l’Italia vince in 6’47?54 la gara a due con gli USA (7’05?20). Tutti in finale! 11.21 In gara Gran Bretagna, USA, Germania ed Italia. La prima in finale, le altre ai ripescaggi. 11.20 Parte intanto la prima batteria delcon PR3 misto di Luca Conti, Tommaso ...

LIVE Canottaggio, Mondiali 2022 in DIRETTA: ai ripescaggi i doppi femminili senior e pesi leggeri OA Sport Canottieri TeLiMar, Gaetani Liseo e Durante ai Mondiali a Racice Mancano poche ore all’inaugurazione della rassegna continentale sul bacino della Labe Arena in Repubblica Ceca ... Canottaggio: Mondiali, scelti gli equipaggi azzurri per Racice Roma, 13 set. - (Adnkronos) - A conclusione del collegiale preparatorio per la partecipazione al Campionato del Mondo Assoluto (Senior, Pesi Leggeri e Pararowing), svoltosi tra Sabaudia e Piediluco, i ... Mancano poche ore all’inaugurazione della rassegna continentale sul bacino della Labe Arena in Repubblica Ceca ...Roma, 13 set. - (Adnkronos) - A conclusione del collegiale preparatorio per la partecipazione al Campionato del Mondo Assoluto (Senior, Pesi Leggeri e Pararowing), svoltosi tra Sabaudia e Piediluco, i ...