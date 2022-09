Lazio, i tifosi vogliono un gran ritorno e chiamano Signori (Di lunedì 19 settembre 2022) I tifosi vogliono a gran voce un ritorno in casa Lazio, Beppe Signori potrebbe essere chiamato per il ruolo che era di Peruzzi Dopo l’addio di Peruzzi, in casa Lazio manca la figura che fa da raccordo tra società e giocatori. L’ex portiere una volta lasciato questo incarico non è stato sostituito. In casa Lazio i tifosi sanno già che sarebbe il nome ideale per ricoprire questa carica e secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, il nome chiamata a gran voce dalla piazza è quello di Beppe Signori. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 19 settembre 2022) Ivoce unin casa, Beppepotrebbe essere chiamato per il ruolo che era di Peruzzi Dopo l’addio di Peruzzi, in casamanca la figura che fa da raccordo tra società e giocatori. L’ex portiere una volta lasciato questo incarico non è stato sostituito. In casasanno già che sarebbe il nome ideale per ricoprire questa carica e secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, il nome chiamata avoce dalla piazza è quello di Beppe. L'articolo proviene da Calcio News 24.

