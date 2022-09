Kate Winslet in ospedale dopo una caduta sul set (Di lunedì 19 settembre 2022) In Croazia, l'attrice è scivolata ed è stata ricoverata 'per misura precauzionale su richiesta dalla produzione', ma 'ora sta ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di lunedì 19 settembre 2022) In Croazia, l'attrice è scivolata ed è stata ricoverata 'per misura precauzionale su richiesta dalla produzione', ma 'ora sta ...

Agenzia_Ansa : Infortunio per Kate Winslet. L'attrice è scivolata sul set del suo nuovo film 'Lee' ed è finita in ospedale. Nel fi… - NoSpoiler3 : Kate Winslet in ospedale dopo l'incidente sul set via - C_Randieri : Agenzia_Ansa 'Infortunio per Kate Winslet. L'attrice è scivolata sul set del suo nuovo film 'Lee' ed è finita in os… - OfficinaDei : #RT @Agenzia_Ansa: Infortunio per Kate Winslet. L'attrice è scivolata sul set del suo nuovo film 'Lee' ed è finita… - Lucavad72 : RT @Agenzia_Ansa: Infortunio per Kate Winslet. L'attrice è scivolata sul set del suo nuovo film 'Lee' ed è finita in ospedale. Nel film Kat… -