Ilary Blasi Smentisce: Non C’è Nessun Amante! (Di lunedì 19 settembre 2022) L’avvocato di Ilary Blasi in queste ultime ore, ha smentito tutte le indiscrezioni sui presunti messaggini osé trovati da Totti sul cellulare dell’ex moglie. In buona sostanza, non c’è e non c’è mai stato Nessun amante. Questo va a smentire pure le dichiarazioni rilasciate da Roberto D’Agostino nell’ultima diretta di Domenica In. Ecco gli aggiornamenti sulla vicenda Totti-Blasi! Arriva la smentita di Ilary: non ci sono mai stati messaggi compromettenti Ilary Blasi, tramite il suo legale Alessandro Simeone ha smentito le dichiarazioni fatte da Roberto D’Agostino nell’ultima diretta di Domenica In. Il direttore di Dagospia, poche ore fa, nel salotto di Mara Venier, aveva snocciolato una serie di retroscena su Ilary e Francesco Totti, legati per l’appunto ... Leggi su gossipnews.tv (Di lunedì 19 settembre 2022) L’avvocato diin queste ultime ore, ha smentito tutte le indiscrezioni sui presunti messaggini osé trovati da Totti sul cellulare dell’ex moglie. In buona sostanza, non c’è e non c’è mai statoamante. Questo va a smentire pure le dichiarazioni rilasciate da Roberto D’Agostino nell’ultima diretta di Domenica In. Ecco gli aggiornamenti sulla vicenda Totti-! Arriva la smentita di: non ci sono mai stati messaggi compromettenti, tramite il suo legale Alessandro Simeone ha smentito le dichiarazioni fatte da Roberto D’Agostino nell’ultima diretta di Domenica In. Il direttore di Dagospia, poche ore fa, nel salotto di Mara Venier, aveva snocciolato una serie di retroscena sue Francesco Totti, legati per l’appunto ...

fraversion : la risposta di Ilary Blasi all'intervista a Totti: 'Continuerò a proteggere i miei figli'. A Repubblica fonti vicin… - riotta : Totti e Ilary Blasi, per 'difendere i figli' li espongono (scoop @a_cazzullo @Corriere bravo!) a insulti, petulanze… - rep_roma : Il detective Ezio Denti: 'Io incaricato da Ilary Blasi? Non posso rivelarlo. Ma strano che Totti abbia scoperto qua… - zazoomblog : “La verità”. Ilary Blasi dopo la bomba sui messaggi erotici a Domenica In: gli avvocati intervengono - #verità”.… - Dedostones : Totti-Blasi, messaggi erotici sulla chat di Ilary. L'avvocato smentisce: 'Falso, non esistono'… -