GTA 6 | oltre 90 minuti di leak | il più grande della storia dei videogiochi

(Di lunedì 19 settembre 2022) E’ stato un meteorite – più che un fulmine – a ciel sereno quello che ha colpito la comunità dei videogiocatori di tutto il mondo: sono stati pubblicati su YouTube90di gameplay di una versione di sviluppo dell’attesissimo GTA 6. Il– ormai arginato per gran parte – è di una versione molto lontana dal prodotto finale, ma ci dà alcune conferme relative alle indiscrezioni dei mesi passati. Si potrà infatti giocare – a quanto si vede – nei panni di un protagonista maschile e uno femminile, seguendo il mito criminale di Bonny e Clyde, in una cittàe che ricorda la Vice City di Tommy Vercetti. Ma non solo: nel gameplay, anche gli elementi di gioco come le rapine, gli ostaggi, il sistema di metropolitana, dialoghi irriverenti di classico stampo Rockstar Games. Che effetti avrà il più ...