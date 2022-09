Funerali della regina Elisabetta, il dress code e gli errori nei look: Kate con le perle amate dalla sovrana, Meghan non porta la veletta (Di lunedì 19 settembre 2022) Kate impeccabile come sempre, con le perle tanto amate da Elisabetta. Meghan inevitabilmente sotto i riflettori, con un abito a mantella e il cappellino. Non sono passati inosservati i look sfoggiati dagli invitati ai solenni Funerali di Stato della regina Elisabetta, in particolare quelli della famiglia reale. Ovviamente il dress code, obbligatorio per tutti i 2mila invitati, era il nero, in segno di lutto: il colpo d’occhio dell’abbazia di Westminster era impressionante. In prima fila i membri della famiglia reale, con gli uomini in uniforme militare a partire da re Carlo III. Al suo fianco la regina consorte Camilla, sobria nella ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 19 settembre 2022)impeccabile come sempre, con letantodainevitabilmente sotto i riflettori, con un abito a mantella e il cappellino. Non sono passati inosservati isfoggiati dagli invitati ai solennidi Stato, in particolare quellifamiglia reale. Ovviamente il, obbligatorio per tutti i 2mila invitati, era il nero, in segno di lutto: il colpo d’occhio dell’abbazia di Westminster era impressionante. In prima fila i membrifamiglia reale, con gli uomini in uniforme militare a partire da re Carlo III. Al suo fianco laconsorte Camilla, sobria nella ...

elio_vito : Bene ha fatto il Regno Unito a non invitare Putin ai funerali della Regina Elisabetta, anche Mattarella non invitò… - GiovaQuez : Zakharova: 'Profondamente immorale e blasfema l'esclusione ai funerali di Stato di domani della regina Elisabetta I… - Agenzia_Ansa : La Russia protesta per l'esclusione ai funerali di Stato della Regina Elisabetta II. Mosca giudica l'esclusione, im… - LiveSpinoza : In Italia tre reti televisive stanno trasmettendo i funerali della regina Elisabetta. Devo essermi perso il momento… - coccolesole : RT @taffoofficial: Farewell #QueenElizabethII ?? Oggi i funerali solenni della Regina. -