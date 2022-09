Farmacista multato perché pulisce il marciapiede

(Di lunedì 19 settembre 2022) Rissa sfiorata a Roma dove un agente in borghese ha tentato di multare unche stava pulendo ildai rifiuti accusandolo di non aver differenziato l’immondizia in modo corretto

frankponch72 : RT @piave79: La Roma di @gualtierieurope - piave79 : La Roma di @gualtierieurope - astrale66 : Roma, la rabbia di un farmacista multato perché pulisce la strada davanti al suo locale: 'Dovrebbero farlo quelli d… - Adriano07883742 : Roma, la rabbia del farmacista multato perché pulisce la strada davanti al suo locale ?? - Brigante1959 : TGCOM: Roma, la rabbia di un farmacista multato perché pulisce la strada davanti al suo locale: 'Dovrebbero farlo q… -

commenta Undi piazza Vittorio, nel quartiere Esquilino , ha rischiato di essereper aver pulito le strade di fronte ai propri locali. Una vicenda paradossale che per poco non è finita in rissa ...Gli operatori passano, ma le bottiglie rimesse a postodalche stava per esseresono ancora là: nessuno le ha tolte. C'è di più. A Fabio Antonelli, ristoratore di via Guglielmo Pepe ...Rissa sfiorata a Roma dove un agente in borghese ha tentato di multare un farmacista che stava pulendo il marciapiede dai rifiuti accusandolo di non aver differenziato l’immondizia in modo corretto ...Un farmacista di piazza Vittorio, nel quartiere Esquilino a Roma, ha rischiato di essere multato per aver pulito la strada di fronte al proprio locale.