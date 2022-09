Ezra Miller credeva di essere il Messia e che Flash fosse il Cristo del Multiverso (Di lunedì 19 settembre 2022) I problemi mentali di Ezra Miller lo avrebbero finalmente spinto a cercare aiuto dopo che l'attore si è autodefinito in più occasioni il nuovo Messia. Un mese dopo che Ezra Miller si è detto intenzionato a entrare in rehab per affrontare "complessi problemi di salute mentale", un nuovo articolo pubblicato su Vanity Fair descrive in dettaglio l'inquietante spirale di follia che ha catturato l'attore negli ultimi due anni, spingendolo perfino a credersi "il Messia". Secondo Vanity Fair, i problemi di salute mentale di Ezra Miller hanno iniziato a peggiorare nel marzo 2020, quando l'emergenza sanitaria ha interrotto bruscamente i suoi progetti cinematografici, incluso il sequel di Animali fantastici. Senza un piano, Miller si è recato in ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 19 settembre 2022) I problemi mentali dilo avrebbero finalmente spinto a cercare aiuto dopo che l'attore si è autodefinito in più occasioni il nuovo. Un mese dopo chesi è detto intenzionato a entrare in rehab per affrontare "complessi problemi di salute mentale", un nuovo articolo pubblicato su Vanity Fair descrive in dettaglio l'inquietante spirale di follia che ha catturato l'attore negli ultimi due anni, spingendolo perfino a credersi "il". Secondo Vanity Fair, i problemi di salute mentale dihanno iniziato a peggiorare nel marzo 2020, quando l'emergenza sanitaria ha interrotto bruscamente i suoi progetti cinematografici, incluso il sequel di Animali fantastici. Senza un piano,si è recato in ...

