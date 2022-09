Elezioni, Richetti denuncia Fanpage: Operazione di killeraggio alla vigilia del voto. L’accusatrice? Nota stalker (Di lunedì 19 settembre 2022) “Ho dato mandato ai miei legali di agire in sede civile, penale e disciplinare nei confronti di Fanpage e di tutti i soggetti coinvolti in questa vicenda sia per i danni recati a me e alla mia famiglia, che per la gravissima distorsione del processo democratico che costituisce l’evidente obiettivo del killeraggio avviato nei miei confronti pochi giorni prima del voto. Stiamo anche valutando le iniziative da intraprendere contro tutti coloro che hanno fatto dello sciacallaggio in questi giorni, rilanciando – spesso con toni diffamatori – le assurde accuse avanzate nei miei confronti”. Così il senatore di Azione Matteo Richetti che respinge quella che definisce “negli ultimi giorni” una “campagna diffamatoria senza precedenti” da parte di Fanpage. “Mi sono convinto, ... Leggi su ildenaro (Di lunedì 19 settembre 2022) “Ho dato mandato ai miei legali di agire in sede civile, penale e disciplinare nei confronti die di tutti i soggetti coinvolti in questa vicenda sia per i danni recati a me emia famiglia, che per la gravissima distorsione del processo democratico che costituisce l’evidente obiettivo delavviato nei miei confronti pochi giorni prima del. Stiamo anche valutando le iniziative da intraprendere contro tutti coloro che hanno fatto dello sciacggio in questi giorni, rilanciando – spesso con toni diffamatori – le assurde accuse avanzate nei miei confronti”. Così il senatore di Azione Matteoche respinge quella che definisce “negli ultimi giorni” una “campagna diffamatoria senza precedenti” da parte di. “Mi sono convinto, ...

Open_gol : Alla procura di Roma risulta aperto un fascicolo da fine 2021, dopo che il senatore di Azione aveva presentato denu… - ddgiusto : RT @mariamacina: L’aggressione mediatica subita da M. Richetti in questi giorni è ignobile. La macchina del fango viene mobilitata qualche… - smilypapiking : RT @mariamacina: L’aggressione mediatica subita da M. Richetti in questi giorni è ignobile. La macchina del fango viene mobilitata qualche… - salfasanop : RT @mariamacina: L’aggressione mediatica subita da M. Richetti in questi giorni è ignobile. La macchina del fango viene mobilitata qualche… - piera_bz : RT @mariamacina: L’aggressione mediatica subita da M. Richetti in questi giorni è ignobile. La macchina del fango viene mobilitata qualche… -