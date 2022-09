E’ morto Polyakov: suo il viaggio più lungo nello spazio. Trascorse 437 giorni nella stazione Mir (Di lunedì 19 settembre 2022) E’ morto Valery Polyakov, il cosmonauta che detiene il record mondiale di permanenza nello spazio in un singolo volo: lo riportano Meduza e la Tass citando l’agenzia spaziale russa Roscosmos. Polyakov aveva 80 anni. Tra il 1994 e il 1995 Trascorse 437 giorni e 18 ore sulla stazione orbitante Mir. “La Roscosmos annuncia con dolore la morte di Valery Polyakov, eroe dell’Unione Sovietica, eroe della Russia, pilota cosmonauta dell’Urss, detentore del record mondiale per il volo piu’ lungo nello spazio (437 giorni)”, si legge nel messaggio dell’agenzia spaziale russa secondo la Tass. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di lunedì 19 settembre 2022) E’Valery, il cosmonauta che detiene il record mondiale di permanenzain un singolo volo: lo riportano Meduza e la Tass citando l’agenzia spaziale russa Roscosmos.aveva 80 anni. Tra il 1994 e il 1995437e 18 ore sullaorbitante Mir. “La Roscosmos annuncia con dolore la morte di Valery, eroe dell’Unione Sovietica, eroe della Russia, pilota cosmonauta dell’Urss, detentore del record mondiale per il volo piu’(437)”, si legge nel messaggio dell’agenzia spaziale russa secondo la Tass. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

