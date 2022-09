Da content creator a docenti marketing | 3 tiktoker in cattedra per l' Academy Haier

(Di lunedì 19 settembre 2022) Roma, 19 set. (Adnkronos/Labitalia) - Imparare la nuova e sottile arte del comunicare su TikTok, utilizzando i linguaggi e gli stilemi giusti per veicolare messaggi anche pubblicitari attraverso contenuti realmente interessanti. È l'obiettivo del workshop a cui parteciperanno cinquanta studenti universitari e dell'ultimo anno di liceo sabato 24 settembre, negli spazi del campus H-Farm di Roncade (Tv). Una giornata di scambio e dialogo, ma anche di vera e propria formazione professionale, assieme a treitaliani di primo piano: Alessio De Santa, Marco Martinelli, e il bellunese Diego Fusina. Fusina racconta storie e notizie curiose da tutto il mondo a un pubblico di oltre 1,1 milioni di follower. Contenuti simili anche per De Santa,che su TikTok conta più di 450 mila seguaci, oltre a quasi 50 mila su Instagram. Marco Martinelli - il cui ...

kimpooxs : @AgassiChing Hahaha content creator ?? - sphinxily : @ConquerOrigin Inventors x Content Creator - hornyn3ko : @nekohorninchen wann als content creator? iuwu - MaxLap7 : RT @milazzo_pietro: Quindi Ariosto, Tolstoj, Flaubert, quella gente lì, sostanzialmente erano dei content creator? -

Tom's Hardware Italia

Il footwork di Leon Gillies Mannes, Street Footballer e, in una location da urlo: ma quanto è ...Anche ile insider LegacyKillaHD ha commentato la notizia sul proprio profilo Twitter, dicendo di essersi messo in contatto con diverse fonti di Rockstar Games che non solo hanno ... La figura del content creator nel DDL Concorrenza Roma, 19 set. (Adnkronos/Labitalia) – Imparare la nuova e sottile arte del comunicare su TikTok, utilizzando i linguaggi e gli stilemi giusti per veicolare messaggi anche pubblicitari attraverso conte ...OnlyFans è sempre più popolare e proficuo: il famoso sito web per adulti permette ai suoi content creator di guadagnare cifre da capogiro. Danielle Bregoli alias Bhad ...