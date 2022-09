Casini | “Seguiamo la Uefa | ma in Italia non avverrà” | poi l’annuncio sul fuorigioco semi-automatico

(Di lunedì 19 settembre 2022) Uno dei temi sempre più discussi tra le sale del palazzo del calciono è certamente quello riguardo l’indebitamento del calcio. La situazione non era delle più positive prima della pandemia, ma l’emergenza sanitaria ha aggravato parecchio le casse delle squadrene. A tal proposito, si è espresso Lorenzo, presidente della Lega Serie A ai microfoni di RadioRai. LorenzoLega Serie A (Photo by Marco Rosi – SS Lazio/Getty Images) Di seguito quanto evidenziato: “Sulla questione dell’indebitamento del calcio, l’impatto della pandemia non può essere dimenticato, sebbene prima dello scoppio della pandemia non è che vi fosse una situazione largamente positiva che poi la pandemia ha ulteriormente esasperato. C’era già una situazione critica. Occorrono degli interventi immediati che sono ...

Spazio Napoli

È già chiaro che non voterà la mozione, quella del Pd e alleati. Ed è un atto ostile verso ... Quella chesi svolge nella stanza con Conte. Il presidente grillino non si smuove: il suo ...È già chiaro che non voterà la mozione, quella del Pd e alleati. Ed è un atto ostile verso ... Quella chesi svolge nella stanza con Conte. Il presidente grillino non si smuove: il suo ... Casini: “Seguiamo la Uefa, ma in Italia non avverrà”, poi l’annuncio sul fuorigioco semi ... Il Presidente della Lega Serie A Lorenzo Casini è intervenuto ai microfoni di Radio Rai nella trasmissione Radio Anch'io Sport: "Stiamo pensando diverse cose, ..."Sulla questione dell'indebitamento del calcio, l'impatto della pandemia non può essere dimenticato, sebbene prima dello scoppio della pandemia non è che vi fosse una situazione largamente positiva ch ...