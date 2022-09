Camminare allunga la vita | ecco quali malattie previene

(Di lunedì 19 settembre 2022), soprattutto se a passo svelto, migliora ela. Lo dimostra uno studio pubblicato sulle prestigiose riviste JAMA Internal Medicine e JAMA Neurology, svolto dal ricercatore del Centro Charles Perkins dell’Università di Sidney, Matthew Ahmadi. Stando ai risultati della ricerca, l’abitudine aha effetti benefici sulla nostra salute: ci difende dalla demenza,cardiovascolari e tumori. Riducendo il rischio di incorrere in queste patologie di conseguenza sila.Il consiglio è di fare almeno 10 mila passi al giorno, ma se si cammina velocemente ne bastano molti per stare in forma.Ahmadi spiega che “anche solo 3.800 passi al giorno possono ridurre il rischio di demenza del 25%”. In particolare, ogni ...

Che difende da demenza, malattie cardiovascolari, tumori e dalla morte per queste malattie è stato confermato da numerosi esperti. Adesso un nuovo studio ha rivelato che non sono necessari i ... Camminare per migliorare il benessere degli anziani Secondo una recente ricerca per avere maggiori benefici non è solo il numero dei passi che conta, ma anche la velocità di camminata. Il team di studiosi, infatti, ha rivelato che chi camminata a velocità ...