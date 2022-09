Bari: concorso in lesioni personali gravi ed altri reati con metodo mafioso, misura cautelare anche per un minore Complessivamente cinque (Di lunedì 19 settembre 2022) Di seguito un comunicato diffuso dai carabinieri: Nei giorni scorsi, i militari del Comando Provinciale Carabinieri di Bari, con il supporto di personale del 6° Nucleo elicotteri e del Nucleo cinofili di Modugno, hanno dato esecuzione a un decreto di fermo di indiziato di delitto, emesso dalla Procura della Repubblica di Bari – Direzione Distrettuale Antimafia, nei confronti di 2 persone e a un un’ordinanza di custodia cautelare, emessa dal Gip del Tribunale per i minorenni di Bari, su richiesta della locale Procura della Repubblica, nei confronti di un minore, ritenuti responsabili, a vario titolo, di concorso in lesioni personali gravi, favoreggiamento, porto e detenzione di arma comune da sparo, con l’aggravante del ... Leggi su noinotizie (Di lunedì 19 settembre 2022) Di seguito un comunicato diffuso dai carabinieri: Nei giorni scorsi, i militari del Comando Provinciale Carabinieri di, con il supporto di personale del 6° Nucleo elicotteri e del Nucleo cinofili di Modugno, hanno dato esecuzione a un decreto di fermo di indiziato di delitto, emesso dalla Procura della Repubblica di– Direzione Distrettuale Antimafia, nei confronti di 2 persone e a un un’ordinanza di custodia, emessa dal Gip del Tribunale per inni di, su richiesta della locale Procura della Repubblica, nei confronti di un, ritenuti responsabili, a vario titolo, diin, favoreggiamento, porto e detenzione di arma comune da sparo, con l’aggravante del ...

