Atletico Madrid-Real Madrid, Oblak: “Non so cosa abbia visto l’arbitro sull’espulsione di Hermoso” (Di lunedì 19 settembre 2022) “C’è sempre una brutta sensazione quando si perde, ed è sempre brutto uscire dal campo sconfitti”. Questa tutta la delusione di Oblak dopo la sconfitta dell’Atletico Madrid nel derby contro il Real. “Non credo che la squadra abbia meritato questa sconfitta, ma il calcio a volte è ingiusto. Il Real è stato abile a sfruttare tutte le occasioni che ha avuto anche se ha pensato soprattutto a difendersi – commenta il portiere dei colchoneros -. Chiudono bene il campo e hanno giocatori molto veloci in attacco da lanciare negli spazi. Hanno avuto la fortuna di segnare entrambi i gol nelle occasioni create e da lì è stato tutto più facile per loro”. Tanti dubbi su alcune scelte del direttore di gara, come l’espulsione di Hermoso all’83’. “Ho ... Leggi su sportface (Di lunedì 19 settembre 2022) “C’è sempre una brutta sensazione quando si perde, ed è sempre brutto uscire dal campo sconfitti”. Questa tutta la delusione didopo la sconfitta dell’nel derby contro il. “Non credo che la squadrameritato questa sconfitta, ma il calcio a volte è ingiusto. Ilè stato abile a sfruttare tutte le occasioni che ha avuto anche se ha pensato soprattutto a difendersi – commenta il portiere dei colchoneros -. Chiudono bene il campo e hanno giocatori molto veloci in attacco da lanciare negli spazi. Hanno avuto la fortuna di segnare entrambi i gol nelle occasioni create e da lì è stato tutto più facile per loro”. Tanti dubbi su alcune scelte del direttore di gara, come l’espulsione diall’83’. “Ho ...

DiMarzio : #Liga | Il @realmadrid vince il derby di Madrid, battendo per 2-1 l’@Atleti al Civitas Metropolitano ??… - sportface2016 : #AtleticoRealMadrid #Oblak: 'Non so cosa abbia visto l’arbitro sull'espulsione di #Hermoso' - JulzOa : @MichelePriore @Horseman003 @tuinalover @juanito92x Theo era all’Atletico Madrid insieme a suo fratello, poi è andato al Real - MarekNapoli : RT @napolimagazine: LIGA - Il derby di Madrid lo vince il Real: 1-2 sull'Atletico - Luxgraph : Vinicius citate strofe della canzone contro l'Atletico Madrid -