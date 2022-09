Traffico Roma del 18-09-2022 ore 08 | 30

Leggi su romadailynews

(Di domenica 18 settembre 2022) LuceverdeBuona domenica da Simone Cerchiara alle 6 un incidente sul Raccordo Anulare a lungo il tratto di carreggiata esterna tra lo svincolo Pisa nel video con laFiumicino incidente in via di risoluzione ma con prudenza possibile chiusura della carreggiata centrale e deviazioni sulla complanare in questa zona vicino al Raccordo Intanto in temporaneamente chiuso questa mattina Un tratto della via Portuense per allagamenti Portuense chiusa all’altezza di via del Ponte Pisano sulla via Nomentana tra Piazza Sempione Ponte Nomentano un incidente prestare attenzione e dopo ponte Tazio dettagli nel sito.luceverde.it un servizio a cura della c e della polizia locale diCapitale In collaborazione con Luce Verde infomobilità