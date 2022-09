Stefania Sandrelli, chi era l’ex marito Nicky Pende: “Quando ci siamo lasciati mi sentivo come nuda in una foresta” (Di domenica 18 settembre 2022) Stefania Sandrelli è stata legata per quattro anni al marito e chirurgo Nicky Pende: dalla loro unione è arrivato nel 1974 il figlio Vito. Oggi vedremo l’attrice tra gli ospiti della seconda puntata di “Domenica In” , a partire dalle 14:00 su Raiuno dove sarà protagonista di una lunga intervista realizzata dalla zia d’Italia Mara Venier. Negli ultimi giorni la tre volte vincitrice del David di Donatello, ha rilasciato delle pesanti dichiarazioni sulle pagine de “La Repubblica” dove ha confessato di essere stata vittima di violenza. Dopo la relazione con Gino Paoli, dalla quale a soli sedici anni è arrivata la primogenita Amanda, la Sandrelli sposa nel 1972 Nicky Pende. Dalla loro unione due anni dopo nasce Vito. L’affascinante medico ... Leggi su metropolitanmagazine (Di domenica 18 settembre 2022)è stata legata per quattro anni ale chirurgo: dalla loro unione è arrivato nel 1974 il figlio Vito. Oggi vedremo l’attrice tra gli ospiti della seconda puntata di “Domenica In” , a partire dalle 14:00 su Raiuno dove sarà protagonista di una lunga intervista realizzata dalla zia d’Italia Mara Venier. Negli ultimi giorni la tre volte vincitrice del David di Donatello, ha rilasciato delle pesanti dichiarazioni sulle pagine de “La Repubblica” dove ha confessato di essere stata vittima di violenza. Dopo la relazione con Gino Paoli, dalla quale a soli sedici anni è arrivata la primogenita Amanda, lasposa nel 1972. Dalla loro unione due anni dopo nasce Vito. L’affascinante medico ...

