Ombre molestie in Senato, Picierno (Pd) contro “il silenzio” di Carfagna, Boschi e Bonetti: “No a femminismo a giorni alterni” (Di domenica 18 settembre 2022) “Capisco la campagna elettorale, ma non si può essere femministe a giorni alterni“. Pina Picierno torna sul caso presunte molestie in Senato, che si è abbattuto sul parlamentare di Azione, Matteo Richetti. Dopo la replica dello stesso Senatore protagonista delle accuse (“Avevo già denunciato, sono messaggi falsi e artefatti”) e la presa di posizione del leader di Azione, Carlo Calenda, a difesa del suo candidato (e il botta e risposta social proprio con Picierno), l’europarlamentare del Partito democratico torna a parlare. In un’intervista su Repubblica si rivolge alle donne di Azione e Italia viva. “Mi stupisce il silenzio di Carfagna, Boschi e Bonetti, donne con cui ho condiviso diverse battaglie”, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 18 settembre 2022) “Capisco la campagna elettorale, ma non si può essere femministe a“. Pinatorna sul caso presuntein, che si è abbattuto sul parlamentare di Azione, Matteo Richetti. Dopo la replica dello stessore protagonista delle accuse (“Avevo già denunciato, sono messaggi falsi e artefatti”) e la presa di posizione del leader di Azione, Carlo Calenda, a difesa del suo candidato (e il botta e risposta social proprio con), l’europarlamentare del Partito democratico torna a parlare. In un’intervista su Repubblica si rivolge alle donne di Azione e Italia viva. “Mi stupisce ildi, donne con cui ho condiviso diverse battaglie”, ...

