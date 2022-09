"Meloni? Di questo tipo di donna...": Elly Schlein, odio-Pd dall'Annunziata (Di domenica 18 settembre 2022) Da Lucia Annunziata, a Mezz'ora in più, su Rai tre, a una settimana dalle elezioni, si mette sotto accusa Giorgia Meloni che con ogni probabilità sarà alla guida del nuovo governo. " Perché è di destra la prima donna candidata a premier? Perché non mette in discussione i principi di questa società patriarcale. Non è sostituendo il modello dell'uomo solo al comando con un modello della donna sola al comando che risolviamo i problemi del Paese", attacca Elly Schlein, vice presidente della Regione Emilia Romagna e candidata del Pd. "Non ci facciamo nulla di una leader donna se non si batte per i diritti di tutte le donne". E a Ritanna Armeni che ha parlato di ruolo "ancillare" delle donne nel Partito democratico, Elly ... Leggi su liberoquotidiano (Di domenica 18 settembre 2022) Da Lucia, a Mezz'ora in più, su Rai tre, a una settimanae elezioni, si mette sotto accusa Giorgiache con ogni probabilità sarà alla guida del nuovo governo. " Perché è di destra la primacandidata a premier? Perché non mette in discussione i principi di questa società patriarcale. Non è sostituendo il modello dell'uomo solo al comando con un modello dellasola al comando che risolviamo i problemi del Paese", attacca, vice presidente della Regione Emilia Romagna e candidata del Pd. "Non ci facciamo nulla di una leaderse non si batte per i diritti di tutte le donne". E a Ritanna Armeni che ha parlato di ruolo "ancillare" delle donne nel Partito democratico,...

