LIVE Moto3, GP Aragon 2022 in DIRETTA: super Deniz Öncü nel warm-up, Foggia 11°. Alle 11:00 la gara (Di domenica 18 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LA DIRETTA LIVE DI warm-UP E gara DI MOTOGP Alle 9.40 E Alle 14.00 9.21 Per il momento è tutto; appuntamento Alle 11:00 per seguire la gara. A più tardi, non mancate! 9.17 Settimo Sergio Garcia, il migliore degli italiani è Dennis Foggia in undicesima posizione; diciottesimo Riccardo Rossi, 19° Andrea Migno, 22esimo Stefano Nepa, 27° Elia Bartolini, ventottesimo Nicola Fabio Carraro e 30° Alessandro Morosi. 9.14 Secondo tempo per Ayumu Sasaki (+0.429), terzo Tatsuki Suzuki (+0.688) seguito in quarta e quinta posizione da Ryusei Yamanaka (+0.897) e Izan Guevara (+1?035). 9.12 Sessione di warm-up tutta nel segno di Deniz Oncu, nettamente il migliore: ... Leggi su oasport (Di domenica 18 settembre 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI-UP EDI MOTOGP9.40 E14.00 9.21 Per il momento è tutto; appuntamento11:00 per seguire la. A più tardi, non mancate! 9.17 Settimo Sergio Garcia, il migliore degli italiani è Dennisin undicesima posizione; diciottesimo Riccardo Rossi, 19° Andrea Migno, 22esimo Stefano Nepa, 27° Elia Bartolini, ventottesimo Nicola Fabio Carraro e 30° Alessandro Morosi. 9.14 Secondo tempo per Ayumu Sasaki (+0.429), terzo Tatsuki Suzuki (+0.688) seguito in quarta e quinta posizione da Ryusei Yamanaka (+0.897) e Izan Guevara (+1?035). 9.12 Sessione di-up tutta nel segno diOncu, nettamente il migliore: ...

dianatamantini : LIVE - Scatta la domenica di gare, si comincia coi warm up MotoGP, Moto2 e Moto3. La diretta dei turni con aggiorna… - corsedimoto : LIVE - Scatta la domenica di gare, si comincia coi warm up MotoGP, Moto2 e Moto3. La diretta dei turni con aggiorna… - Gazzetta_it : GP Aragon, LIVE il sogno rimonta di Bagnaia. Segui MotoGP, Moto2 e Moto3 - zazoomblog : LIVE Moto3 GP Aragon 2022 in DIRETTA: Guevara precede Sasaki ed Holgado. Sesto posto per Foggia - #Moto3 #Aragon… - zazoomblog : LIVE Moto3 GP Aragon 2022 in DIRETTA: Guevara precede Sasaki ed Holgado. Sesto posto per Foggia - #Moto3 #Aragon… -