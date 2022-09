LIVE – Berrettini-Elias Ymer 6-4 6-4, fase a gironi Coppa Davis 2022: RISULTATO in DIRETTA (Di domenica 18 settembre 2022) Il LIVE e la DIRETTA testuale di Berrettini-Elias Ymer. Va in scena il primo incontro di singolare di Italia-Svezia, terza ed ultima gara della fase a gironi della Coppa Davis 2022 per la selezione capitanata da Filippo Volandri. Il romano vuole partire con il piede giusto per mettere nel migliore dei modi la corsa al primo posto nel raggruppamento della squadra italiana, già certa di un posto alle Finals di novembre in quel di Malaga. Non sarà facile contro l’ostico svedese ma Matteo partirà ampiamente con i favori del pronostico. Bisogna dare seguito alle belle prestazioni offerte contro il croato Borna Coric, sconfitto in rimonta, e l’argentino Sebastian Baez, annientato in due rapidi set. Anche lo scandinavo è ... Leggi su sportface (Di domenica 18 settembre 2022) Ile latestuale di. Va in scena il primo incontro di singolare di Italia-Svezia, terza ed ultima gara delladellaper la selezione capitanata da Filippo Volandri. Il romano vuole partire con il piede giusto per mettere nel migliore dei modi la corsa al primo posto nel raggruppamento della squadra italiana, già certa di un posto alle Finals di novembre in quel di Malaga. Non sarà facile contro l’ostico svedese ma Matteo partirà ampiamente con i favori del pronostico. Bisogna dare seguito alle belle prestazioni offerte contro il croato Borna Coric, sconfitto in rimonta, e l’argentino Sebastian Baez, annientato in due rapidi set. Anche lo scandinavo è ...

