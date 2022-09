Inter in difficoltà, piove sul bagnato per Inzaghi: è ufficiale la batosta (Di domenica 18 settembre 2022) Continua il momento difficile dell’Inter: succede tutto contro l’Udinese. Per Simone Inzaghi continua a piovere sul bagnato. Domenica difficile per l’Inter di Simone Inzaghi, ancora ferma sull’1-1 contro l’Udinese di Sottil. I friulani stanno confermando di essere tra le assolute sorprese di questo campionato, sfruttando anche il momento poco brillante della formazione allenata dall’ex tecnico della Lazio. Eppure la Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di domenica 18 settembre 2022) Continua il momento difficile dell’: succede tutto contro l’Udinese. Per Simonecontinua are sul. Domenica difficile per l’di Simone, ancora ferma sull’1-1 contro l’Udinese di Sottil. I friulani stanno confermando di essere tra le assolute sorprese di questo campionato, sfruttando anche il momento poco brillante della formazione allenata dall’ex tecnico della Lazio. Eppure la Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

lucabrasil75 : #UdineseInter indipendentemente dalla difficoltà della partita e dall'avversario, è sempre l #inter che l'ha compli… - salvooo75 : A livello di gioco... fiducia... condizione fisica..tattica...l'Inter è una lontana Parente di quella della scorsa… - macheoooh38 : Io mi ricordo che nella storia del calcio l’attaccante più fisico era fondamentale perché quando la squadra era in… - anil_inter : RT @AmalaTV_: Bocciatura gravissima per Bastoni. È il modo di risollevare un giocatore in difficoltà? Dai raga ma che roba è… https://t.… - JackGen0vese : Non riesco a non vedere a monte delle difficoltà dell’inter di quest’anno i problemi economici; ma soprattutto, l’i… -