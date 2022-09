Il governo del migliore: l’eterno esempio di Traiano (Di domenica 18 settembre 2022) Roma, 18 set – Virile, sicuro, maestoso. Così doveva essere il volto di Traiano. O per lo meno questo è quanto lascia trasparire la statua dedicata all’Optimus Princeps rinvenuta – maggio 1938 – nell’omonima Schola, sede della corporazione dei costruttori di navi, e oggi conservata presso il Museo Ostiense. Quella dell’imperatore nato il 18 settembre 56 (anche se diversi studiosi affermano che l’anno esatto sia il 53) è l’imponente storia di un generale che, grazie alle più importanti virtù del mos maiorum, si fece amare dal popolo, appoggiare dal senato e seguire dall’esercito. Austero e prudente agì sempre in maniera esemplare. L’età traianea Qualità proprie di un governo stabile che non possedevano completamente né Domiziano – vittima di una congiura di senatori – né l’anziano Nerva, i suoi predecessori. Proprio quest’ultimo, mancante dell’appoggio ... Leggi su ilprimatonazionale (Di domenica 18 settembre 2022) Roma, 18 set – Virile, sicuro, maestoso. Così doveva essere il volto di. O per lo meno questo è quanto lascia trasparire la statua dedicata all’Optimus Princeps rinvenuta – maggio 1938 – nell’omonima Schola, sede della corporazione dei costruttori di navi, e oggi conservata presso il Museo Ostiense. Quella dell’imperatore nato il 18 settembre 56 (anche se diversi studiosi affermano che l’anno esatto sia il 53) è l’imponente storia di un generale che, grazie alle più importanti virtù del mos maiorum, si fece amare dal popolo, appoggiare dal senato e seguire dall’esercito. Austero e prudente agì sempre in maniera esemplare. L’età traianea Qualità proprie di unstabile che non possedevano completamente né Domiziano – vittima di una congiura di senatori – né l’anziano Nerva, i suoi predecessori. Proprio quest’ultimo, mancante dell’appoggio ...

CarloCalenda : Solidarietà ai volontari del terzo polo aggrediti a Milano. Se in tutte le elezioni prevale il racconto di una guer… - marcocappato : Ecco perché il Governo agita in tribunale il rischio del rinvio delle elezioni, difende l’esclusione della nostra… - elenabonetti : Quello che vogliamo fare è creare le condizioni perché si possa avere continuità del governo del Presidente Draghi… - elipierallini : RT @Gitro77: Produciamo più della metà della nostra elettricità col gas. Per obbedire a Washington e a Bruxelles il Governo ha sanzionato l… - eziofalini : @Zak9610 @Roerich15 @commodas @PaoloGentiloni @EU_Commission Andiamo avanti… controllo della magistratura… ohibò ma… -