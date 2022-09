Genoamania | per il bel gioco ripassare Ma il vero problema è un altro

(Di domenica 18 settembre 2022) Lo si era detto alla vigilia, parafrasando il contestabile motto della Juventus. Contro il Modena, per il Genoa, contava solo una cosa: vincere....

Calciomercato.com

Che colpa ne ha il tecnico se il killer instint dei suoi attaccanti è pari a quello di un koala Che può farci Blessin se Ekuban si divora un gol a porta spalancata o Codaben tre volte ci mette ...IL CORAGGIO DELLE IDEE - Soloquesti motivi il mercato del Genoa si meriterebbe un bel 9 pieno. Che non è 10 soltanto perché la perfezione semplicemente non appartiene alla dimensione umana. Un ... Genoamania: tutti sparano al pianista Blessin. Ma solo perché è il bersaglio più semplice Lo si era detto alla vigilia, parafrasando il contestabile motto della Juventus. Contro il Modena, per il Genoa, contava solo una cosa: vincere. E vittoria è stata. Seppur soffrendo oltre il lecito. E ...