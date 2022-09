Fake news a Copacabana

DavidPuente : Il riepilogo settimanale delle 10 falsità diffuse in Rete (e non solo) - fattoquotidiano : Lite Scurati-Sallusti su La7. “Fake news sono sua specialità”. “Abbassa le arie, sei un grandissimo maleducato e os… - GiovaQuez : Salvini: 'Fake news a dieci giorni dal voto, mai presi soldi dalla Russia'. Forse mi sono perso qualche passaggio,… - V94Valerio : RT @ValerioMoggia: Le Tissier è partito criticando Black Lives Matter, è proseguito diffondendo fake news sul Covid, e oggi riporta teorie… - alessandro7imo : @fabiointer1987 @Agenzia_Ansa 49 milioni di terapie ti servirebbero da quanto sei invasato di FAKE NEWS -

Quotidiano Sanità

Oltre a denunciare l'incapacità nella lotta contro lee la mancanza di reti di sicurezza globali e nazionali per la protezione delle popolazioni vulnerabili. Ma ecco la nota dolente: nel ...Dietro ai più grandi mali della civiltà c'è sempre una storia che confonde le menti e le nuove tecnologie amplificano gli effetti delle campagne di disinformazione, così come lerendono ... Oms: “Il 51% dei post sui vaccini Covid sono fake news. Servono nuove politiche per l'informazione sui social media” A colloquio con lo storico della letteratura evolutiva: «Il racconto ideologico e in negativo degli eventi condiziona vita e società più dei fatti concreti. È tempo di narrare diversamente» ...Giorgia Meloni si prepara al tour elettorale al Sud in vista delle elezioni ma, dal palco di Napoli, Di Maio sbotta: "È meglio che da queste parti eviti di venire" ...