Conflitto Russo-Ucraino, Sherif El Sebaie: "L'Europa potrebbe permettersi di reggere almeno due anni di guerra a questi ritmi?" (Di domenica 18 settembre 2022) Prosegue il Conflitto tra Russia e Ucraina: sono ormai 207 i giorni in cui i due contingenti militari si affrontano. Se il mainstream ha enfatizzato la riconquista da parte di Kiev di alcuni snodi strategici dell'area di Karkhiv, Kupiansk e Izyum in particolare, serpeggia estremo nervosismo tra i vertici dell'amministrazione Biden. Ad affermarlo la Cnn che ha espresso la preoccupazione della Casa Bianca per la resilienza di Mosca e della Federazione Russa verso le sanzioni promosse dall'Occidente. Gli analisti della nota emittente americana sono giunti ad ammettere che gli effetti più duri potrebbero materializzarsi non prima dell'inizio del 2023. Anche l'avanzata delle truppe ucraine a Kharkiv non ha esaltato gli esperti a stelle e strisce. Se il Nyt già il 20 maggio affermava che "Vittoria Kiev non è realistica, sostegno Usa ha limiti", la ritirata ...

