Ciò che non ammette il sé è un dono per tutti noi (Di domenica 18 settembre 2022) Uno scritto inedito in italiano dell’autrice statunitense dedicato al sentimento che governa le sorti del mondo. E delle arti, da Cervantes a Händel: "È un paradosso, per averlo dobbiamo offrirlo" Leggi su ilgiornale (Di domenica 18 settembre 2022) Uno scritto inedito in italiano dell’autrice statunitense dedicato al sentimento che governa le sorti del mondo. E delle arti, da Cervantes a Händel: "È un paradosso, per averlo dobbiamo offrirlo"

CarloCalenda : No Pina, io ho difeso una persona perbene attaccata con un’intervista anonima. Una persona che da un anno è vitti… - La7tv : #ottoemezzo Marco Travaglio: 'Orban mi fa orrore, ma arrivare a dichiarare che l'Ungheria non è più una democrazia… - ItaliaViva : “La politica non può accorgersi soltanto il giorno dopo di ciò che accade. Dopo una tragedia come quella delle… - SirenettaLa : @TecnicaScuola .....interroghi bene il ministero Bianchi ,ciò che affermate non corrisponde - GiovanniAbbade : RT @RoccoTodero: In altre parole, la proposta di #Conte è la seguente: vota il #M5S ed insieme estorceremo a chi lavora e produce ciò che s… -