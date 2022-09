Can Yaman: chi è, età, carriera, curiosità, Viola come il mare e Francesca Chillemi, Instagram (Di domenica 18 settembre 2022) Le parole di Gianna Nannini ci vengono in soccorso in questo caso: ”Bello, bello e impossibile”. E lui, Can Yaman, ha anche il sapor mediorientale che piace tanto alle sue fan di tutto il mondo. Negli ultimi tempi è letteralmente esploso come attore, e questo con buona ragione. Ma una domanda: siete davvero sicuri di conoscerlo bene? Niente paura, ci siamo qui noi. Chi è, età, carriera Can Yaman è nato a Istanbul l’8 novembre del 1989, figlio di un avvocato albanese e di una professoressa di lettere. Can ha frequentato il Liceo italiano di Istanbul e si è laureato al Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università Yedipete nel 2012. a iniziato a lavorare come avvocato, ma dopo sei mesi ha preferito dedicarsi alla sua passione per la recitazione. Gli esordi nelle serie televisive La sua ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di domenica 18 settembre 2022) Le parole di Gianna Nannini ci vengono in soccorso in questo caso: ”Bello, bello e impossibile”. E lui, Can, ha anche il sapor mediorientale che piace tanto alle sue fan di tutto il mondo. Negli ultimi tempi è letteralmente esplosoattore, e questo con buona ragione. Ma una domanda: siete davvero sicuri di conoscerlo bene? Niente paura, ci siamo qui noi. Chi è, età,Canè nato a Istanbul l’8 novembre del 1989, figlio di un avvocato albanese e di una professoressa di lettere. Can ha frequentato il Liceo italiano di Istanbul e si è laureato al Dipartimento di Giurisprudenza dell’Università Yedipete nel 2012. a iniziato a lavorareavvocato, ma dopo sei mesi ha preferito dedicarsi alla sua passione per la recitazione. Gli esordi nelle serie televisive La sua ...

