sportli26181512 : Zico, Guidolin, Bierhoff, Totò. Ma se l'Udinese più bella di sempre fosse questa?: Zico, Guidolin, Bierhoff, Totò.… - ninoBertolino : RT @Gazzetta_it: Zico, Guidolin, Bierhoff, DiMichele... Ma se l'Udinese più bella di sempre fosse questa? - Gazzetta_it : Zico, Guidolin, Bierhoff, DiMichele... Ma se l'Udinese più bella di sempre fosse questa? -

La Gazzetta dello Sport

A intervalli più o meno regolari nella storia dell'Udinese - diciamo ad ogni decennio - ci sono stagioni da copertina, campionati - monstre, annate da evidenziare con l'Uniposca giallo per quanto ...Dai tempi in cui in campo c'erano i Socrates, Falcao,, Platini, Maradona, Van Basten. A Totti, ... ho conosciuto, e ricordo che già all'epoca denunciava il fatto che in Italia già dalle ... Zico, Guidolin, Bierhoff, Di Michele: le grandi stagioni dell'Udinese